Белоруссия заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции на $100 млн

Белоруссия заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции более чем на $100 млн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц журналистам в пятницу в Минске.

"В текущем году нами заключены контракты (по молочной продукции - ИФ) на сумму более $100 млн", - сказал Л.Заяц.

По словам министра, для координации работы на рынке Китая в настоящее время идет создание совместного предприятия в Шанхае. С белорусской стороны его учредителем выступит ЗАО "Мясо-молочная компания", с китайской - компания, имеющая крупную розничную сеть. "Будем пытаться из Белоруссии через одного оператора поставлять молочную продукцию, в которой нуждается китайский потребитель", - сказал глава Минсельхозпрода.

При этом он уточнил, что те предприятия, которые уже работают на рынке Китая, смогут работать самостоятельно. "Если "Савушкин продукт" нашел своих потребителей, свои рынки, пусть они работают. Мы мешать не будем, только дополнять, чтобы разнобоя не было среди предприятий. Чтобы мы держали цену, марку, удобно было работать китайскому потребителю, мы обозначаем одного поставщика", - пояснил министр.

Кроме того, сообщил Л.Заяц, "сертифицированы два мясокомбината на китайский рынок ("Велес-Мит" и Могилевский мясокомбинат - ИФ)". "Первая партия мяса КРС уже поставлена в Китай", - сказал глава ведомства.

Он также проинформировал, что в апреле Белоруссию посетит группа специалистов главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР для сертификации птицефабрик с целью поставок продукции мяса птицы на китайский рынок.