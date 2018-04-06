Экономика

15:02 06.04.2018

Нефть дешевеет на опасениях торговых войн

Нефть дешевеет на опасениях торговых войн

Заявления президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на импорт китайских товаров негативно сказалось на ценах на сырьевые товары, включая нефть.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:27 кв уменьшилась на $0,41 (0,6%) - до $67,92 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,46 (0,72%) - до $63,08 за баррель.

В четверг Д.Трамп дал указание подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год.

Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в минувшую среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.

"Теперь придется рассматривать торговую войну США и Китая как понижательный геополитический риск, - сказал управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - Это уже не шутки, и в какой-то момент рынки могут устать от действий Белого дома и переключиться с активов на денежные средства".

С начала недели индекс, отслеживающий цены на 22 категории сырьевых товаров, упал на 0,8%.

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