Налогоплательщики уплатили 1,3 млд грн доначисленного в ходе проверок НДС в 2017 г.

Налогоплательщики уплатили 1,3 млрд грн. доначисленого в ходе проверок налога на добавленную стоимость (НДС) в 2017 году, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте в пятницу.

"В 2017 году по отдельным наиболее рисковым уклонениям от налогообложения подразделения аудита ГФС провели 16,6 тыс. внеплановых проверок, главный акцент в которых был сделан на схемах движения НДС", - указало ведомство в своем сообщении.

По результатам проверок ГФС доначислила 16,2 млрд грн НДС, из которых согласовано 8,1 млрд грн, отмечает ведомство.

Среди типичных нарушений ГФС указывает нереальные операции по приобретению товаров и услуг, которые не производились и не предоставлялись в указанном объеме, в том числе – невозможность их поставок из-за отсутствия у поставщика необходимых ресурсов, а также отсутствие первичных документов и финансовой отчетности.

"Значительное количество схем уклонения от налогообложения ликвидировано в наиболее рисковой сфере деятельности – обороте сельскохозяйственной продукции", - прокомментировало ведомство.