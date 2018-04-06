Экономика

14:12 06.04.2018

АМКУ оштрафовал компании группы BT Invest на 306 тыс. грн за покупку трех стройкомпаний без согласования

АМКУ оштрафовал компании группы BT Invest на 306 тыс. грн за покупку трех стройкомпаний без согласования

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 306 тыс. грн кипрскую Elakol Developments Limited и "Мидас ХХІ" (ООО, Киев), принадлежащие совладельцам литовской BT Invest (торговая сеть Novus, девелопер Stolitsa Group), за несогласованную покупку трех столичных строительных компаний.

Как сообщил АМКУ в пятницу, регулятор оштрафовал на 204 тыс. грн Elakol Developments Limited, являющуюся совладельцем столичного девелопера Stolitsa Group, за несогласованное приобретение долей в уставных капиталах стройкомпаний "Оливер-Буд" и "Ситибудсервис" (обе – ООО, Киев) в размерах, превышающих 50% голосов в высших органах управления предприятий.

Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на 5 апреля доля Elakol Developments в "Оливер-Буд" составляет 99%, в "Ситибудсервис" – 90%.

По данным реестра судебных решений, компании "Оливер-Буд" и "Ситибудсервис" в 2012-2013 гг. заключили инвестдоговора с ГП "Научно-исследовательский производственный агрокомбинат "Пуща-Водиця" на жилую и общественную застройку с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры общей площадью 9,7 га на просп. Правды (напротив домов №66-76) и 42,35 га между просп. Правды и ул. Полковой в Подольском районе столицы. Общая площадь строительства по договорам – свыше 50 тыс. кв. м.

Кроме того, АМКУ оштрафовал на 102 тыс. грн ООО "Мидас ХХІ" (99% компании принадлежит кипрской Numbel Holdings Limited, входящей в группу BT Invest) за приобретение доли в стройкомпании "Рим ХХІ" (Киев) в размере, превышающем 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

В то же время, АМКУ принял решение без наложения штрафа закрыть дело по приобретению без разрешения регулятора компанией "С и А" (Киев) активов бывшего молокозавода ПАО "Галактон" (ул. Сверстюка, 4 в Днепровском районе столицы), предоставив соответствующее разрешение.

По соответствующему адресу с 2016 года действует супермаркет Novus и реализуется проект девелопера Stolitsa Group по строительству ЖК "Галактика", заказчиком которого выступает ООО "С и А".

Согласно данным Киевской городской госадминистрации, "С и А" в 2016 году арендовала под застройку жилой, общественной и инженерно-транспортной инфраструктуры шесть участков по ул. Сверстюка, 4 общей площадью 7,55 га.

Проект предусматривает 6 жилых домов, один из которых сдан в эксплуатацию в 2017 году, еще три – планируется сдать в 2019 году. Генподрядчиком проекта выступает ООО "Монолит Будсервис", входящее в Stolitsa Group.

BT Invest создана в 2008 году бывшими акционерами компании "Сандора" Раймондссом Туменасом и ныне покойным Игорем Беззубом. Развивает сеть продуктовых супермаркетов Novus, включающую 39 магазинов, холдинг Stolitsa Group, реализующий проекты недвижимости в Киеве и Киевской области, и выступает инвест-партнером строительства столичного торгово-развлекательного центра Retroville. Кроме того, BT Invest имеет в собственности бизнес-центр в Литве и вместе с украинскими партнерами реализует новый инфраструктурный проект – морской порт в Николаеве.

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