Экономика

13:25 06.04.2018

ОККО планирует в 2018г расширить сеть ресторанов Meiwei до 10 заведений

ОККО планирует в 2018г расширить сеть ресторанов Meiwei до 10 заведений

Многопрофильный холдинг OKKO Group планирует до конца 2018 года расширить сеть паназиатских ресторанов под брендом Meiwei до 10 заведений в Киеве, Львове и Одессе, сообщила пресс-служба ходлинга.

Согласно сообщению компании, "ОККО" открыл третий Meiwei ресторан в фудкорте столичного ТРЦ Gulliver.

Ранее рестораны Meiwei были открыты в составе АЗК "ОККО" на ул. Новоконстантиновской, 4а в Киеве (с декабря 2015г.) и первый городской ресторан на ул. Большой Васильковской, 23 (с ноября 2017г.). По данным пресс-службы, количество посетителей первого ресторана составило 250 тыс. гостей.

Как сообщалось ранее, инвестиции в первый ресторан вне заправочной станции составили $300 тыс.

"Концерн Галнафтогаз" владеет сетью ресторанов под брендами Meiwei, A la minute и Pasta Mia на территории Украины.

Как сообщалось, концерн "Галнафтогаз" управляет одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В его состав входит около 440 АЗК, большинство - под брендом "ОККО".

OKKO Group - всеукраинский холдинг, флагманом которого является сеть АЗК "ОККО". В состав холдинга входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

Мажоритарным акционером компании является Виталий Антонов. Среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития, Goldman Sachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis Asset Managers, LLP и др.

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