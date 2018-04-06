Кабмин согласовал создание территориальных органов Морской администрации

Кабинет министров Украины согласовал предложение Мининфраструктуры и Государственной службы морского и речного транспорта о создании межрегиональных территориальных органов Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

Это закреплено распоряжением правительства №213-р от 4 апреля 2018 года, текст которого обнародован на веб-сайте Кабмина.

Создание таких подразделений, как отмечается в пояснении к документу, позволит вновь центральному органу исполнительной власти осуществлять реализацию своих полномочий на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

"Принятие акта является необходимым условием для полного, надлежащего и своевременного выполнения Морской администрацией своих функций и полномочий на территории соответствующей административно-территориальной единицы, направленных на реализацию государственной политики в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте", - говорится в распоряжении.

Как сообщалось, Кабинет министров 17 января 2018 года опубликовал постановление от 6 сентября 2017 №1095 "Об образовании Государственной службы морского и речного транспорта Украины". Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что она заработает с 1 августа 2018 года. Сообщалось, что указанная служба будет центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра инфраструктуры, реализующим госполитику в сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной промышленности).

В Украине ранее действовала Государственная инспекция Украины по безопасности на морском и речном транспорте ("Укрморречинспекция"). Между тем, согласно постановлению правительства №442 "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти", в Украине была создана "Укртрансбезопасность" путем слияния "Укртрансинспекции", "Укрморречинспекции" и переподчинения "Госспецтрансслужбы".

Однако положения о бывшей "Укрморречинспекции" и новосозданной Морской администрации практически схожи в части задач. Также как бывшая инспекция, так и новая служба являются центральным органом исполнительной власти. Таким образом, фактически, Кабмин воссоздал "Укрморречинспекцию", несколько видоизменив ее.

Морская администрация будет размещаться на правах аренды в здании Мининфраструктуры.