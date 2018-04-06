АМКУ оштрафовал бизнесмена Ивахива на 102 тыс. грн за получение контроля над "Дубномолоко" без разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал бизнесмена Степана Ивахива на 102 тыс. грн в связи с получением им контроля над ЧАО "Дубномолоко" – крупного молочного предприятия Украины, входящего в группу компаний "Континиум", без получения разрешения АМКУ.

Согласно решению АМКУ, обнародованному на сайте ведомства, физлицо-гражданин Украины С.Ивахив нарушил закон "О защите экономической конкуренции" в связи с получением вместе с физлицом Игорем Еремеевым (ныне покойным народным депутатом – ИФ) контроля над "Дубномолоко" без разрешения Комитета. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.

В то же время АМКУ предоставил разрешение С.Ивахиву совместно с Estera Corporate Services (Bvi) Limited (Британские Виргинские о-ва) на приобретение контроля над "Дубномолоко".

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), бенефициарами указанной молочной компании являются народный депутат С.Ивахив, Роман и София Еремеевы - дети И.Еремеева.

Основными бизнес-направлениями группы компаний "Континиум" являются: торговля топливом (сеть WOG), пищевая промышленность (молочная компания "Галичина", производители сыров "КОМО" и "Клуб сыра"), телекоммуникации (оператор "CDMA Украина"), производство стройматериалов (производитель кирпича "Евротон"), финансы, недвижимость.

"Континиум" контролируют бизнесмены С.Ивахив, Сергей Лагур, Петр Дыминский, а также наследники И.Еремеева, однако точная структура собственности группы не известна.

Еstera Сorporate Services Limited - международная компания, основанная более 25 лет назад, предоставляет услуги в направлении авиации, корпоративного управления, листинга, страхования, структурирования финансов.

Как сообщалось, после трагической смерти И.Еремеева в 2015 году его жена Татьяна в сентябре прошлого года в интервью еженедельнику "Зеркало недели" обвинила С.Ивахива и С.Лагура в том, что они не допускают ее и других наследников И.Еремеева к управлению бизнесом и прибыли, которую он генерирует.

"Дубномолоко" в 2016 году увеличило выручку на 29,2% – до 1 млрд 282,36 млн грн, а его чистый убыток вырос в 5,5 раз – до 20,56 млн грн. Минувший год компания завершила с чистой прибылью 16,7 млн грн, однако данные о чистом доходе пока отсутствуют.