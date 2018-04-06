Экономика

12:56 06.04.2018

АМКУ оштрафовал бизнесмена Ивахива на 102 тыс. грн за получение контроля над "Дубномолоко" без разрешения

АМКУ оштрафовал бизнесмена Ивахива на 102 тыс. грн за получение контроля над "Дубномолоко" без разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал бизнесмена Степана Ивахива на 102 тыс. грн в связи с получением им контроля над ЧАО "Дубномолоко" – крупного молочного предприятия Украины, входящего в группу компаний "Континиум", без получения разрешения АМКУ.

Согласно решению АМКУ, обнародованному на сайте ведомства, физлицо-гражданин Украины С.Ивахив нарушил закон "О защите экономической конкуренции" в связи с получением вместе с физлицом Игорем Еремеевым (ныне покойным народным депутатом – ИФ) контроля над "Дубномолоко" без разрешения Комитета. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения.

В то же время АМКУ предоставил разрешение С.Ивахиву совместно с Estera Corporate Services (Bvi) Limited (Британские Виргинские о-ва) на приобретение контроля над "Дубномолоко".

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), бенефициарами указанной молочной компании являются народный депутат С.Ивахив, Роман и София Еремеевы - дети И.Еремеева.

Основными бизнес-направлениями группы компаний "Континиум" являются: торговля топливом (сеть WOG), пищевая промышленность (молочная компания "Галичина", производители сыров "КОМО" и "Клуб сыра"), телекоммуникации (оператор "CDMA Украина"), производство стройматериалов (производитель кирпича "Евротон"), финансы, недвижимость.

"Континиум" контролируют бизнесмены С.Ивахив, Сергей Лагур, Петр Дыминский, а также наследники И.Еремеева, однако точная структура собственности группы не известна.

Еstera Сorporate Services Limited - международная компания, основанная более 25 лет назад, предоставляет услуги в направлении авиации, корпоративного управления, листинга, страхования, структурирования финансов.

Как сообщалось, после трагической смерти И.Еремеева в 2015 году его жена Татьяна в сентябре прошлого года в интервью еженедельнику "Зеркало недели" обвинила С.Ивахива и С.Лагура в том, что они не допускают ее и других наследников И.Еремеева к управлению бизнесом и прибыли, которую он генерирует.

"Дубномолоко" в 2016 году увеличило выручку на 29,2% – до 1 млрд 282,36 млн грн, а его чистый убыток вырос в 5,5 раз – до 20,56 млн грн. Минувший год компания завершила с чистой прибылью 16,7 млн грн, однако данные о чистом доходе пока отсутствуют.

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