АМКУ разрешил группе "ЛНЗ" приобрести более 50% акций "Шпола-Агро Индустри"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение группе "ЛНЗ" на приобретение доли в уставном капитале ООО "Шпола-Агро Индустрии" (Черкасская обл.).

Согласно решению АМКУ, обнародованному на сайте ведомства, разрешение предоставлено компании Wideline Business Limited (Белиз) и обеспечивает более 50% голосов в высшем органе управления.

Как отмечается в документе, Wideline Business Limited не осуществляет хозяйственной деятельности в Украине и связана отношениями контроля с субъектами хозяйствования - резидентами, образующими группу "ЛНЗ".

Группа "ЛНЗ" специализируется на выращивании и реализации зерновых, масличных и технических культур; предоставлении услуг по первичной обработке и хранению зерна, разведении КРС молочных пород, переработке мяса и молока оптовой торговли зерновых культур производстве и реализации семян, посевного материала полевых культур и средств защиты растений. Основным активом является "Лебединский семенной завод".

ООО "Шпола-Агро Индустрии" (с. Сигнаивка, Шполянский р-н Черкасской обл.) связано отношениями контроля с субъектами хозяйствования, которые образуют группу ByFrederic. Компания занимается деятельностью по выращиванию пшеницы, кукурузы, подсолнечника, выращиванию КРС, выращиванию и реализации семян; деятельностью по предоставлению услуг первичной обработки и хранения зерна.

После осуществления концентрации отношения контроля между "Шпола-Агро Индустрии" и группой ByFrederic будут приостановлены.

ByFrederic объединяет компании по продаже семян кукурузы, подсолнечник, рапс, соя и др., а также продаже и обслуживанию агротехники для работы на земле. В холдинг входит семь представительств, которые располагаются в Украине (Шпола, Черкасской области и Киев) и России. Учредитель группы компаний — Фредерик Шавиньи.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 2016 год "Шпола-Агро Индустрии" завершила с чистой прибылью 10,875 млн грн, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 155,694 млн грн.