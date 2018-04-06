НБУ на аукционе в пятницу купил $50,7 млн по курсу до 26,05 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) во время аукциона по покупке валюты в пятницу удовлетворил 18 заявок на общую сумму $50,7 млн, сообщается на веб-сайте центробанка.

На аукцион объемом до $100 млн было подано 26 заявок на общую сумму $62,7 млн по курсу от 26,03 грн/$1 до 26,09 грн/$1.

Курс отсечения был установлен на уровне 26,05 грн/$1.

Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0477 грн/$1.

Во время предыдущего аукциона, 5 апреля, НБУ удовлетворил 13 заявок на весь объем аукциона - $50 млн. В целом на аукционы было подано 38 заявок на общую сумму $110,2 млн по курсу от 26,0466 грн/$1 до 26,08 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0488 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу к 11:30 укрепился до 26,0208 грн/$1 с 26,0665 грн/$1. Торговый оборот к указанному времени составил $71,62 млн.