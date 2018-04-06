Гройсман: Расследование хищения из ПриватБанка 150 млрд грн – дело чести

Доведение до конца дела о хищении из ПриватБанка (Киев) 150 млрд грн средств вкладчиков является делом чести для правоохранительных органов, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Верховной Раде в пятницу.

"Этот вопрос – дело чести, чтобы довести его до конца правоохранительными структурами", - сказал он в ответ на вопрос парламентариев о предпринимаемых украинскими властями действиях, чтобы вернуть похищенные в ПриватБанке 150 млрд грн средств украинцев.

Как сообщалось, привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум $5,5 млрд.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против своих экс-владельцев И.Коломойского, Г.Боголюбова, а также компаний Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ об аресте по всему миру активов И.Коломойского и Г.Боголюбова и указанных шести компаний на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал И.Коломойского и Г.Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Ранее эти компании фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривался арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине ПриватБанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.