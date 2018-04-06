Samsung получила рекордную операционную прибыль в I квартале

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников, увеличила операционную прибыль в первом квартале 2018 года до рекордного уровня.

Операционная прибыль Samsung в январе-марте выросла на 58%, до 15,6 трлн вон ($14,7 млрд) по сравнению с 9,9 трлн вон годом ранее, свидетельствуют предварительные данные.

Выручка компании в минувшем квартале выросла до 60 трлн вон с 50,55 трлн вон в первом квартале прошлого года.

Samsung обнародует окончательную квартальную отчетность позднее в этом месяце.

Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали операционную прибыль Samsung в первом квартале на уровне 14,5 трлн вон, выручку - в 61,5 трлн вон.

Samsung фиксирует рекордные показатели операционной прибыли уже три квартала подряд. В финальном квартале 2017 году этот показатель составил 15,15 трлн вон.

Результаты компании за первый квартал учитывают продажи последней модели флагманского смартфона Samsung - Galaxy S9, стартовавшие в марте.

Улучшению показателей Samsung способствует рост продаж выпускаемых компанией чипов памяти. Цены на эти чипы продолжают расти на фоне высокого спроса со стороны производителей подключаемых к интернету устройств, а также серверов данных.

Стоимость акций Samsung снизилась по итогам торгов в пятницу на 0,7%. С начала 2018 года бумаги компании подешевели более чем на 5% после скачка на 41% в 2017 году.