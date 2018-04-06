Экономика

09:40 06.04.2018

Доллар стабилен в паре с евро и иеной на фоне торгового противостояния США и Китая

Доллар стабилен в паре с евро и иеной на фоне торгового противостояния США и Китая

Доллар США в пятницу стабилен по отношению к евро и иене на фоне торгового противостояния США и Китая. Вместе с тем иена и швейцарский франк дорожают по отношению практически ко всем остальным валютам в связи с усилившимся неприятием риска и бегством в защитные активы.

Евро к 9:15 кв 6 апреля стоил $1,2234 по сравнению с $1,2240 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте в пятницу составил 107,35 иены/$1 против 107,39 накануне, евро опустился на 0,1%, до 131,31 иены.

Президент США Дональд Трамп дал указание торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить возможность расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, на $100 млрд в дополнение к уже объявленным $50 млрд.

Министерство торговли Китая в ответ пообещало также ввести новые меры, если Вашингтон расширит ограничения на ввоз китайских товаров в США.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), повысился на 0,1%.

В пятницу рынок Forex ждет выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который должен рассказать об экономическом прогнозе для США.

С начала недели доллар поднялся на 0,7% в паре с евро и на 1% к иене.

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Интерфакс-Украина
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