Азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в пятницу, рынки оценивают информацию о намерении американского президента Дональда Трампа обложить новыми пошлинами товары китайского экспорта еще на $100 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 теряет в ходе торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 опустился менее чем на 0,1%, южнокорейский KOSPI снизился на 0,5%.

Рынок Гонконга в пятницу возобновил работу после праздника, однако программа взаимосвязи местной биржи с китайской, позволяющая гонконгским инвесторам покупать акции китайских компаний, не будет работать до понедельника.

Рынки Китая, Тайваня и Таиланда закрыты в пятницу в связи с праздником.

Как сообщалось, в четверг Д.Трамп дал указание торговому представителю США подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год.

Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в минувшую среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.

В пятницу министерство торговли Китая заявило, что Пекин не хочет торговой войны, однако готов к борьбе.

"Несмотря на сохраняющиеся сомнения в том, какой объем мер в конечном итоге будет введен, рост напряженность набирает обороты", - цитирует MarketWatch аналитика IG в Сингапуре Цзини Паня.

На этом фоне дорожают активы "тихой гавани", в том числе, японская иена.

Бумаги машиностроительных компаний Японии дешевеют в ходе торгов, ритейлеров - дорожают.

Стоимость акций Daikin Industries опустилась на 1,3%, Komatsu - на 0,7%, Seven & I Holdings - подорожали на 3,6%, FamityMart UNY - на 3,2%.

Котировки бумаг китайских авиакомпаний дорожают в ходе торгов в Гонконге в пятницу. Эксперты Guotai Junan полагают, что распродажа акций представителей сектора в связи с опасениями торговой войны между Китаем и США является чрезмерной.

Стоимость бумаг China Southern Airlines Co. подскочила на 4,5%, Air China - на 3,5%.