Экономика

09:19 06.04.2018

Трамп грозит Китаю пошлинами на товары еще на $100 млрд

Трамп грозит Китаю пошлинами на товары еще на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп дал указание торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность дополнительного расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, еще на сумму в $100 млрд.

В распространенном заявлении Д.Трампа указывается, что этот шаг предпринимается "в свете несправедливой ответной реакции Китая" на объявленное ранее Вашингтоном намерение о введении 25%-ных пошлин на 1,3 тыс. наименований товаров китайского экспорта стоимостью в $50 млрд, обнародованное ранее на этой неделе.

Министерство торговли Китая в пятницу утром опубликовало ответный пресс-релиз с крайне жесткими формулировками. КНР "готова идти до конца и любой ценой" защищать свои торговые интересы, если Вашингтон расширит ограничения. Вместе с тем пока Пекин ждет от США конкретных действий.

"Мы будем прислушиваться к словам и следить за делами", - цитирует Dow Jones заявление Минторга КНР.

Д.Трамп отметил, что торговым представительством было установлено, что Китай "неоднократно применял практику несправедливого завладения американской интеллектуальной собственностью".

В то же время в американском заявлении говорится, что Вашингтон готов к "дальнейшему обсуждению" сложившейся ситуации.

Китай снова подчеркнул, что не хочет торговой войны с США, но не боится ее.

Китай уже ввел пошлины в 15% и 25% на ряд товаров американского экспорта суммарной стоимостью в $3 млрд. Пекин на официальном уровне объявил, что будет готов ответить пропорционально - в тех же объемах и с той же интенсивностью, если намерения США о пошлинах на китайские товары будут реализованы на практике.

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