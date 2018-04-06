Экономика

09:13 06.04.2018

АМКУ констатирует рост количества жалоб на госзакупки услуг питания с начала 2018 года

АМКУ констатирует рост количества жалоб на госзакупки услуг питания с начала 2018 года

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) констатирует рост количества жалоб на тендеры, связанные с услугами организации питания, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

"С начала 2018 года прослеживается устойчивая тенденция по увеличению количества жалоб по закупке услуг питания. Также заказчики начинают искусственно усложнять условия тендерной документации, устанавливая слишком сложные для выполнения требования. Кроме того, пытаются "спрятать" дискриминационные условия в других разделах документации", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

По словам главы АМКУ, в марте поступило наполовину больше жалоб по сравнению с мартом прошлого года - 792. При этом в феврале 2018 года их было 585. Комитет рассмотрел 453 жалобы, из которых по 132 было отказано, а 263 - удовлетворены полностью или частично.

"Продолжает поступать большая часть жалоб без оплаты", - уточнил он.

"Укрзализныця" по итогам марта остаётся лидером по количеству жалоб - их поступило 53. На втором месте - Министерство обороны (21), далее - Служба автодорог (12), указал глава АМКУ. При этом наиболее активным обжалованием марта было ООО "Палывторг", подавшее 12 жалоб.

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