Экономика

18:56 05.04.2018

Децентрализация должна обеспечить городам и поселкам необходимые полномочия и средства для их полноценного развития - Кличко

Украинским городам и Киеву в частности для полноценного развития и воплощения социально важных проектов необходим полный объем полномочий и средств, которые должен гарантировать воплощение реформы децентрализации. Об этом мэр Киева, председатель АГУ Виталий Кличко заявил в Виннице во время расширенного правительственного совещания, посвященного вопросам децентрализации и стратегического развития регионов.

По его словам, налогов на доходы физических лиц в столице собирают сегодня больше других городов Украины, а в планировании расходов Госбюджета Киев "не балуют".

"Но, как мэр, делаю все, чтобы Киев развивался и служил примером другим городам. И мы находим для этого любые возможности. Мы направляем средства городского бюджета на капитальное обновление дорог. 500 км за прошедшие два года! И темпов сбавлять не собираемся. Строим и реконструируем школы и детсады, создаем и ремонтируем парки и скверы. Сейчас взялись за масштабную модернизацию уличного освещения, обновление туристической инфраструктуры. И все это требует средств, полномочий", - заявил мэр столицы.

Он привел пример того, как ограниченность полномочий мешает воплощению проектов. "Мы обещали и собирались ко Дню флага в  этом году установить в столице самый главный флаг страны. Выделили на это средства. Но согласования, в частности, в Минкульте, затянулись таким образом, что выполнить все работы в этом году мы уже не успеваем. Но я четко настроен: в следующем году флагшток мы все равно установим! Именно ко Дню флага", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что реальная децентрализация необходима. Другого пути для успешного развития страны - ее городов, поселков и сел, нет. «И мы готовы работать, воплощать реальные дела и менять наши города», - сказал Виталий Кличко.

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