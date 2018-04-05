Экономика

18:37 05.04.2018

Фонд под управлением ICU собрал обязательства "Донецкстали" на 7,8 млрд грн

Фонд под управлением ICU собрал обязательства "Донецкстали" на 7,8 млрд грн

 Венчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением инвесткомпании ICU, помогавший группе "Донецксталь" в реструктуризации $820 млн долга в 2011 году, собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени), ранее принадлежавшие ВТБ Банку, Сбербанку и банку "Дельта", следует из данных в базе судебных решений и "Прозорро".

Фонд "Глори", в частности, в марте этого года добился решений Донецкого хозсуда о взыскании с "Донецкстали" 2,749 млрд грн и 0,26 млрд грн по обязательствам, выкупленным венчурным фондом в августе 2017 года у ВТБ Банка. В частности, в случае большей суммы речь шла о непокрытых аккредитивах, которые банк переуступил "Глори" за 394,3 млн грн.

Помимо этого, на начало апреля были назначены судебные слушания по трем искам венчурного фонда на 0,21 млрд грн. Еще одно дело – на $125,1 млн или 3,57 млрд грн – было приостановлено в феврале 2018 года в связи с направлением дел в апелляционный суд.

Эти обязательства "Глори" приобрела по договору переуступки в сентябре 2017 года у финкомпании "Приоритет", подконтрольной Сергею Кию, перечислив ей 399,6 млн грн. В свою очередь, "Приоритет" пятью днями ранее купил эти обязательств по договору переуступки у Сбербанка.

Наконец, в середине марта фонд под управлением ICU стал победителем аукциона в системе "Прозорро.Продажи" по покупке просроченных кредитов банка "Дельта" группе "Донецксталь" на 1,093 млрд грн.

Из базы судебных решений также следует, что в марте 2017 года кредиторы "Донецкстали" по синдицированному кредиту 2013 года на $500 млн обратились в Лондонский международный суд с иском на $678,5 млн. Среди них - ING Bank NV, VTB Bank (France SA), Укрсоцбанк, Raiffeisen Bank Int AG, "Аваль", VTB Bank (Deutschland) AG, East- West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

В судебных спорах "Глори" требовала ареста счетов "Донецкстали", указывая в качестве одной из причин перевод 57,2% акций ПАО "Шахтоуправление "Покровское" с ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" на ООО "Индастриал коал холдинг" во втором квартале 2017 года, а также отчуждение "Донецксталь – МЗ" 52 объектов недвижимого имущества в пользу ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская".

Группа "Донецксталь" оспаривала решения судов первой инстанции в апелляции и кассации, однако в начале марта отозвала кассации из Верховного суда Украины.

Чистый доход "Донецкстали" – МЗ" в 2016 году составил 14,93 млрд грн, Ясиновского коксохимического завода – 4,3 млрд грн и Шахтоуправление "Покровское" – 2,21 млрд грн.

В настоящее время из трех основных предприятий группы на подконтрольной Украине территории находится только "Шахтоуправление "Покровское".

В пресс-службе группы ICU пока не комментируют сделки с долгами "Донецкстали".

В феврале этого года в интервью агентству "Интерфакс-Украина" партнер ICU Макар Пасенюк заявил, что видит некоторые возможности возвращения долгов "Донецксталью". "Мы активно на это смотрим", – сказал он.

Инвестгруппа ICU создана в июне 2006 года. В настоящее время управляет активами на сумму свыше $500 млн, в том числе активами украинских инвестиционных и пенсионных фондов на сумму более 3 млрд грн. В состав группы входят также торговец ценными бумагами, являющийся лидером на рынке гособлигаций, и банк "Авангард" (52-й по размеру активов на 1 октября 2017 года из 88 украинских банков).

Основными партнерами группы являются М.Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.

ЧАО "Донецксталь"-МЗ" (Донецк) в 2017 году увеличило чистый убыток в 3,6 раза по сравнению с 2016 годом - до 8,19 млрд грн, его непогашенный убыток к концу года достиг 18,5 млрд грн. За год текущие обязательства предприятия возросли на 23,6% - до 34,88 млрд грн, тогда как долгосрочные отсутствуют. Суммарная дебиторская задолженность сократилась на 41,4% - до 7,7 млрд грн.

Стоимость активов за 2017 год снизилась на 13,7% - до 16,48 млрд грн, основных средств - на 37,7%, до 1,14 млрд грн.

ПАО "Шахтоуправление "Покровское" в 2017 году получило чистую прибыль 2,16 млрд грн против 0,58 млрд грн чистого убытка в 2016-м. Стоимость активов возросла на 34,2% – до 8,55 млрд грн.

"Покровское" в 2017 году увеличило добычу рядового коксующегося угля на 1% – до 4,35 млн тонн.

Основным собственником группы "Донецксталь" является российский предприниматель украинского происхождения Виктор Нусенкис.

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