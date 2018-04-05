Экономика

17:50 05.04.2018

Порошенко определил законопроект о НБФБ как безотлагательный

Порошенко определил законопроект о НБФБ как безотлагательный

 Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную Раду безотлагательно рассмотреть законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

"Сегодня я подписал и определил как безотлагательный законопроект, разработанный в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности", - сообщил П.Порошенко на пресс-конференции в четверг в Виннице.

По словам главы государства, после принятия данного закона у представителей силовых структур уже не будет возможности проверять предприятия на предмет уплаты налогов.

"Сегодня мы говорим: вам нечего там (на предприятиях - ИФ) делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - сказал президент.

П.Порошенко также обратил внимание, что, согласно законопроекту, предприниматель будет иметь возможность защищать свою правоту в суде. "Только в случае проигрыша и отказа платить налоги можно будет применять правоохранительный компонент", - отметил глава государства.

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