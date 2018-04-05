Экономика

15:32 05.04.2018

"Киевэнерго" отключило от отопления 70% жилых домов

"Киевэнерго" отключило от отопления 70% жилых домов

ПАО "Киевэнерго" отключило от отопления почти 60% своих потребителей.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, от централизованного отопления отключены 70% жилых домов, 56% административных зданий и 40% учебных заведений (техникумы, институты, университеты и другие).

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Как сообщалось, КГГА приняла решение о завершении отопительного сезона 4 апреля. В первую очередь поставка тепла прекращается административным и жилым домам, затем - объектам социальной сферы: детсадам, школам, медицинским учреждениям.

"Киевэнерго" занимается производством тепловой и электроэнергии, поставкой тепловой энергии, горячим водоснабжением и централизованным отоплением.

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