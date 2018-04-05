Международные резервы Украины в марте сократились на 1,2% из-за выплат по госдолгу – НБУ

Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $18,191 млрд в основном в связи с платежами правительства и Национального банка Украины (НБУ) по внешнему долгу, сообщается на веб-сайте НБУ.

Как говорится в сообщении, пополнение международных резервов в течение марта, как и в предыдущем месяце, происходило, прежде всего, за счет интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало возможность НБУ и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривни.

По итогам марта НБУ купил на межбанковском рынке $510 млн, в том числе $300 млн - по интервенциям в форме запроса наилучшего курса. Кроме того, НБУ продал $134 млн по интервенциям в форме запроса наилучшего курса. Таким образом, чистая покупка валюты НБУ составила $376 млн.

В минувшем месяце в резервы также поступило $669,5 млн и EUR123,3 млн от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте. В то же время в марте был осуществлен ряд платежей правительства и НБУ по государственному долгу, объем которых превысил поступления от валютных интервенций НБУ. Во-первых, из международных резервов было выплачено $1 млрд 284,1 млн для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ)). В том числе $562,3 млн - обслуживание по еврооблигациям правительства и $678,8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированным в иностранной валюте.

Во-вторых, в минувшем месяце правительство и НБУ выплатили МВФ $186 млн. Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $43,2 млн.

По состоянию на 1 апреля объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ, говорится в сообщении.