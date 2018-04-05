Экономика

13:45 05.04.2018

"Укргазвыдобування" в 2017г увеличило чистую прибыль в 2,6 раза

"Укргазвыдобування" в 2017г увеличило чистую прибыль в 2,6 раза

ПАО "Укргазвыдобування" (УГВ) в 2017 году увеличило чистую прибыль в 2,6 раза (на 18 млрд 552,909 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 30 млрд 472,509 млн грн (около $1,16 млрд).

Согласно аудированному Deloitte отчету на сайте компании, ее чистый доход за 2017 год возрос на 36,4% (на 20 млрд 51,075 млн грн) – до 75 млрд 92,221 млн грн, валовая прибыль – в 2,2 раза (на 23 млрд 56,524 млн грн), до 42 млрд 62,432 млн грн.

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УГВ в 2017 году получило доход от реализации природного газа и нефти в размере 67 млрд 350,71 млн грн (+37,4% к 2016-му), продуктов нефтепереработки – 5 млрд 150,763 млн грн (+44,1%), сжиженного газа – 1 млрд 822,602 млн грн (+36,8%), услуг по добыче и подготовке углеводородов – 321,959 млн грн (-53,7%), других товаров и услуг – 446,187 млн грн (+7,9%).

Как сообщалось, УГВ в 2016 году увеличило чистую прибыль в 77,9 раза (на 11 млрд 766,559 млн грн) по сравнению с 2015 годом – до 11 млрд 919,6 млн грн, чистый доход – в 2,5 раза (на 33 млрд 176,438 млн грн), до 55 млрд 41,146 млн грн, валовую прибыль – в шесть раз (на 15 млрд 839,034 млн грн), до 19 млрд 5,908 млн грн.

Добыча газа УГВ в 2017 году увеличилась на 4,4% по сравнению с 2016 годом – до 15 млрд 250,842 млн куб. м. В то же время добыча газоконденсата, нефти и нефтебитумного флюида за прошлый год снизилась на 2,9% – до 470,89 тыс. тонн.

УГВ в 2017 году сократило переработку нефтяного сырья на 1% по сравнению с 2016 годом – до 510,254 тыс. тонн, свидетельствуют данные на сайте компании. Предприятия УГВ в 2017 году произвели 408,664 тыс. тонн светлых нефтепродуктов (-0,9% к 2016-му), 165,604 тыс. тонн пропан-бутана (-1,6%) и 51,973 тыс. тонн смеси легких углеводородов (+6,2%).

Объем эксплуатационного и поисково-разведочного бурения в 2017 году возрос на 21,2% (на 41,991 тыс. м) по сравнению с 2016 годом – до 240,415 тыс. м, в т.ч. в декабре снизился на 5,9% (на 1,187 тыс. м), до 18,925 тыс. м.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.

Компания эксплуатирует Шебелинский ГПЗ (ШГПЗ), Яблунивское отделение по переработке газа, технологический цех стабилизации конденсата "Базиливщина" и 19 АЗС в Харьковской области, которые реализуют нефтепродукты и сжиженный газ собственного производства. ШГПЗ с 2018 года полностью перешел на производство нефтепродуктов стандарта Евро-5.

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