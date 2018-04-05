Задержка с очередным траншем МВФ негативно влияет на ПИИ в Украину - мнение

Задержка с выделением очередного транша финансирования Международного валютного фонда (МВФ) для Украины негативно сказывается на прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в страну, считает совладелец и генеральный директор порта ТИС Андрей Ставницер.

"Для прямых иностранных инвестиций это плохой знак. Денег сегодня в мире такое огромное количество, что везде переликвидность. Мне очень хочется, чтобы часть этих денег попала в Украину, но мы как страна делаем все, чтобы этого не произошло", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, как влияет фактор приближения выборов и проблем с финансированием МВФ на инвестпроекты.

По словам А. Ставницера, для ПИИ ожидание выборов не так страшно, но важны постоянные, хотя бы маленькие, но позитивные новости.

"Пусть раз в месяц, тогда из этого можно выстроить позитивную инвестиционную картинку. У нас же за последние полгода вообще ничего не произошло. Из хорошего только выигрыш в суде у "Газпрома" – действительно отличная новость", - констатировал он.

Как сообщалось, выделение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был распланирован еще на май-июнь 2017 года, было сдвинуто на неопределенный срок и лишь переговоры на высшем уровне в Давосе дали надежду на его выделение к маю 2018 года.

Полный текст интервью с А.Ставницером будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"