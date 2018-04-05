Экономика

10:43 05.04.2018

Европа начала закачку газа в газохранилища

Европа начала закачку газа в газохранилища

Европейская газовая отрасль с началом апреля официально открыла кампанию по закачке газа в подземные хранилища, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Первым днем, когда закачка превысила отбор, оказалось воскресенье 1 апреля (по выходным, правда, потребление газа падает, а это вдобавок был еще и праздничный день). Тенденция закрепилась 2 апреля и в первый рабочий день - 3 апреля.

Сезон отбора завершился на минимальном за десятилетие (и за историю наблюдений) как в абсолютном, так и в процентном выражении: 18,65% или 18,26 млрд куб. м активного газа. Всего за минувший сезон нетто-отбор составил 73 млрд куб. м, тогда как год назад было 66 млрд куб. м.

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Теперь рекордный отбор из ПХГ ставит перед отраслью непростую задачу восстановления запасов газа в хранилищах - тем более, с учетом обширной ремонтной кампании, реализуемой в летний период газотранспортными операторами. Это станет дополнительным фактором поддержки спроса на импортный , в том числе российский газ, в Европе.

В конце марта, когда Европа переживала последнюю волну зимнего холода, Gas Infrastructure Europe выпустило заявление о роли ПХГ в прохождении минувшей холодной зимы, а также недостаточном уровне платы за услуги хранилищ.

"Во многих европейских странах хранилища газа обеспечивают более половины ежедневного потребления газа в холодные дни. В условиях меняющихся рыночных условий и отсутствия полного возмещения для операторов системы хранения существует риск того, что в будущем ПХГ не смогут обеспечить необходимый уровень заполнения. Клиенты ПХГ скорее оценивают их исходя из спрэдов долгосрочных сезонных индексов, нежели цен "на день вперед" или соображений безопасности поставок. Интенсивное использование хранилищ в этом году подчеркивает необходимость продолжения этого вопроса на европейском уровне", - говорится в пресс-релизе GIE.

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