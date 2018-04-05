Киев получил партию новых низкопольных трамваев "Электрон"

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" в очередной раз получило партию новых низкопольных трамваев "Электрон T5B64" повышенной комфортности с пониженным уровнем вибрации и шума, системой кондиционирования салона и кабины водителя.

"Специалисты предприятия вместе с представителями завода-производителя "Электронтранс" уже завершили все необходимое оформление подвижного состава и начали их испытания на линии скоростного трамвая", - сообщается на сайте "Киевпастранса".

В информации отмечается, вагоны также оборудованы видеонаблюдением, информационной системой звукового информирования извне, пандусом и местами для людей с инвалидностью.

"Кроме приобретения новых вагонов, продолжаем капитально ремонтировать и станции Борщаговской линии. Уладили все технические аспекты, поэтому в текущем месяце наготове представить станцию "Генерала Потапова", в этом году завершим реконструкцию и остальных станций по маршруту "ул.Старовокзальная "- ст."Кольцевая дорога", - отметил генеральный директор КП" Киевпастранс "Дмитрий Левченко.

При этом в информации коммунального предприятия не сообщается.

Вместе с тем, интернет-издание "Зроблено в Украине" сообщает, что в указанной партии 7 трамваев.

Как сообщалось, 13 июня 2017 года совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" (Львов) стало победителем тендера на поставку Киеву семи полностью низкопольных трамвайных вагонов длиной более 30 м, предложив их за 300,99 млн грн при ожидаемой сумме до 301 млн грн. Согласно результатам прошедшего в системе ProZorrro 13 июня тендера, СП "Электронтранс" первоначально выставило цену 300,99 млн грн и не снижало ее в процессе торгов.

Второй участник торгов – ООО "Торговый дом УКВЗ-Украина" (Киев), дилер российского Усть-Катавского вагоностроительного завода с уставным капиталом 1,99 млн грн - предлагал трамвайные вагоны за 300 млн 999,97 тыс. грн и также не снижал цену в ходе торгов.

Тендер на закупку трамвайных вагонов был объявлен 5 мая 2017 года, первоначально аукцион был намечен на 12 июля. Согласно техническим условиям конкурса, трамвайные вагоны должны быть выпущены не ранее 2017 года, быть трех-пяти секционным, иметь не менее 60 сидячих мест. Трамвайные вагоны должны быть выпущены не ранее 2017 года, быть трех-пяти секционным, иметь не менее 60 сидячих мест.

Согласно данным из открытых источников, "Электрон T5B64" — украинский пятисекционный, шестиосный, односторонний, полностью низкопольный трамвай для колеи шириной 1524 мм. Изготовлен во Львове совместным украинско-немецким предприятием "Электронтранс". Трамвай 100% низкопольным по своей конструкции.