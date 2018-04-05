Комитет Рады по ТЭК одобрил к первому чтению законопроект об использовании "Киевтеплоэнерго" тарифов "Киевэнерго" после приема теплового комплекса столицы

Комитет Верховной Рады по ТЭК одобрил к первому чтению проект закона №8095, разрешающий коммунальному предприятию (КП) "Киевтеплоэнерго" использовать цены и тарифы, утвержденные НКРЭКУ для ПАО "Киевэнерго", после приема-передачи теплового комплекса столицы.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду.

По словам автора документа депутата от БПП Дмитрия Белоцерковца, принятие законопроекта позволит организовать работу "Киевтеплоэнерго" в промежуточный период - до утверждения регулятором цен и тарифов специально для этого КП.

Проект закона №8095 распространяется не только на "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго", но и на другие случаи, когда один субъект принимает от другого в пользование (аренду, концессию, управление) целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке и поставке тепла, ТЭЦ, или другие установки по комбинированному производству тепла и электроэнергии.

Помимо вопроса цен и тарифов, законопроект затрагивает вопрос лицензирования – он разрешает "Киевтеплоэнерго" после принятия теплового комплекса столицы от "Киевэнерго", работать до 1 года без лицензии НКРЭКУ.

Как сообщалось, с начала мая тепловые сети столицы должны перейти к КП "Киевтеплоэнерго".

Ранее Киевский горсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" до 1,2 млрд грн для обеспечения принятия на баланс тепловых сетей столицы.