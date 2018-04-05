Экономика

10:07 05.04.2018

Комитет Рады по ТЭК одобрил к первому чтению законопроект об использовании "Киевтеплоэнерго" тарифов "Киевэнерго" после приема теплового комплекса столицы

Комитет Рады по ТЭК одобрил к первому чтению законопроект об использовании "Киевтеплоэнерго" тарифов "Киевэнерго" после приема теплового комплекса столицы

Комитет Верховной Рады по ТЭК одобрил к первому чтению проект закона №8095, разрешающий коммунальному предприятию (КП) "Киевтеплоэнерго" использовать цены и тарифы, утвержденные НКРЭКУ для ПАО "Киевэнерго", после приема-передачи теплового комплекса столицы.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду.

По словам автора документа депутата от БПП Дмитрия Белоцерковца, принятие законопроекта позволит организовать работу "Киевтеплоэнерго" в промежуточный период - до утверждения регулятором цен и тарифов специально для этого КП.

Проект закона №8095 распространяется не только на "Киевтеплоэнерго" и "Киевэнерго", но и на другие случаи, когда один субъект принимает от другого в пользование (аренду, концессию, управление) целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке и поставке тепла, ТЭЦ, или другие установки по комбинированному производству тепла и электроэнергии.

Помимо вопроса цен и тарифов, законопроект затрагивает вопрос лицензирования – он разрешает "Киевтеплоэнерго" после принятия теплового комплекса столицы от "Киевэнерго", работать до 1 года без лицензии НКРЭКУ.

Как сообщалось, с начала мая тепловые сети столицы должны перейти к КП "Киевтеплоэнерго".

Ранее Киевский горсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" до 1,2 млрд грн для обеспечения принятия на баланс тепловых сетей столицы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Столичные энергетики обеспокоены неопределенностью с переводом персонала из "Киевэнерго" в "Киевтеплоэнерго"

"Киевэнерго" завершило 2017г с чистым убытком 138,7 млн грн

Номинационная комиссия утвердила рейтинг кандидатов в члены НКРЭКУ

Местные советы существенно повышают тарифы на тепло после получения функции по их утверждению

Киевсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" на 1,2 млрд грн для принятия на баланс теплосетей

НКРЭКУ будет карать облэнерго за неуплату потребителям компенсации за качество электропоставок

Запросы НАБУ к ДТЭК о расследовании распределения средств ОРЭ отсутствуют – компания

Тарифы на электроэнергию для населения в ближайшее время не повысятся

НКРЭКУ утвердила базу к закону "О рынке электроэнергии"

ДТЭК призывает НКРЭКУ провести вторую итерацию обсуждения подзаконной базы к закону "О рынке электроэнергии"

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в I кв. увеличила импорт нефти на четверть

Агрохолдинг "Мрия" запустил первую в Украине интерактивную карту для пчеловодов

Европа начала закачку газа в газохранилища

Украина в I кв. увеличила импорт угля почти в 1,6 раза

Киев получил партию новых низкопольных трамваев "Электрон"

Украинцы в марте продали банкам на $105 млн больше, чем купили

Нефть дорожает в четверг, реагируя на данные о запасах

Киев инициирует изменения в закон о регулировании градостроения для строительства школ

В Днепре на Приднепровской ТЭС ночью горел трансформатор – ГСЧС

Кабмин одобрил перевод расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА