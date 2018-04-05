Нефть дорожает в четверг, реагируя на данные о запасах

Цены на нефть в ходе азиатских торгов в четверг растут - инвесторы запоздало реагируют на позитивные данные о сокращении товарных запасов в США, пишет MarketWatch.

Накануне нефть подешевела из-за опасений эскалации торгового противостояния США и Китая и влияния их споров на другие страны.

Цена фьючерсов на нефть Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 кв 5 апреля увеличилась на $0,34 (0,50%) - до $68,36 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг поднялась на $0,30 (0,47%) - до $63,67 за баррель.

Накануне июньская Brent подешевела на $0,10 (0,2%), до $68,02 за баррель, WTI - на $0,14 (0,2%), до $63,37 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,62 млн баррелей, при том что эксперты ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.

Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 538 тыс. баррелей.

Добыча нефти, тем временем, продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 27 тыс. баррелей в сутки, до 10,46 млн б/с. При этом импорт нефти упал на 250 тыс. б/с., а экспорт подскочил до рекордных 2,18 млн б/с.

Вместе с тем аналитики отмечают, что опасения торговой войны продолжат сдерживать рост цен на нефть в ближайшие сессии.

Бахрейн в среду объявил об открытии крупного месторождения, запасы нефти на котором оцениваются в 80 млрд баррелей, природного газа - от 10 до 20 трлн кубических футов. До этого открытия доказанные запасы нефти Бахрейна не превышали 125 млн баррелей нефти.