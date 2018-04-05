Экономика

09:56 05.04.2018

Киев инициирует изменения в закон о регулировании градостроения для строительства школ

Киев инициирует изменения в закон о регулировании градостроения для строительства школ

Киевская горгосадминистирация инициирует изменения в закон "О регулировании градостроительной деятельности", чтобы разрешить местным властям требовать от застройщика включения учебных заведений в первую очередь строительства, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Предлагаем предусмотреть, что градостроительные условия и ограничения должны содержать требования по очередности строительства: в случае строительства комплекса - в части обязательного сооружения зданий учебных заведений в составе первой очереди строительства", – цитируются его слова на сайте КГГА.

Н.Поворозник отметил, что в случае невыполнения таких требований заказчику будет отказано в выдаче сертификата на законченный строительством объект.

Первый замглавы КГГА пояснил, что постоянно поступают многочисленные обращения жителей города с просьбой решить вопрос строительства учебных заведений на земельных участках, застроенных частными компаниями, которые не выполняют обязательств по обеспечению жителей заведениями социальной инфраструктуры. По его словам, сегодня сеть учебных заведений подвергается критической нагрузке и вынуждена работать со значительным превышением мощности.

"В построенных микрорайонах существует тенденция к нарушению принципа комплексной застройки. Темпы строительства общеобразовательных и дошкольных учебных заведений значительно отстают от темпов жилищного строительства, что приводит к нарушению нормативного (социально гарантированного) уровня обеспечения жителей местами в учебных заведениях", - констатировал Н.Поворозник.

Он напомнил, что согласно Конституции, государство обеспечивает социальную направленность экономики и создает условия, при которых каждый гражданин будет иметь возможность получить доступное образование и медицинское обслуживание, однако статьей 40 закона "О регулировании градостроительной деятельности" установлен запрет органам местного самоуправления требовать от заказчиков строительства предоставления любых услуг. По его словам, речь, в частности, идет о запрете требования строительства объектов и передачи активов (среди которых жилые и нежилые помещения, в том числе путем их выкупа), кроме долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта.

"Ссылаясь именно на эту статью, частные застройщики не спешат со строительством объектов социальной сферы, чем подогревают социальное напряжение", - подчеркнул Н.Поворозник. По его словам, решение вопроса обеспечения киевлян объектами инфраструктуры возможно только на законодательном уровне путем внесения изменений в закон.

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