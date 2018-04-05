В Днепре на Приднепровской ТЭС ночью горел трансформатор – ГСЧС

В ночь на четверг на Приднепровской ТЭС (Днепрооблэнерго Приднепровская ТЭС), расположенной по ул.Гаванской Самарского района города Днепр, произошло возгорание, в результате которого погибших и пострадавших нет.

Как сообщает в четверг утром пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Днепропетровской области, по указанному адресу были направлены 7 дежурных отделений государственных пожарно-спасательных частей.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330. Огнем поврежден металлический трансформатор тока типа ТФЗМ-330 общей площадью 15м кв. Пожар локализован в 4:43 и ликвидирован в 4:55", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.