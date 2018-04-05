Экономика

08:19 05.04.2018

Кабмин одобрил перевод расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство

Кабмин одобрил перевод расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство

Кабинет министров Украины одобрил решение перевести расчетно-кассовое обслуживание шахт в Госказначейство, что способствует более четкому распределению расходов на работу шахт, говорится в сообщении на "Правительственном портале".

"Сегодня на заседании Правительство одобрило протокольное решение "Некоторые вопросы государственных угледобывающих предприятий", – отмечается на правительственном сайте в среду.

Подчеркивается, что принятое решение предусматривает, что руководители государственных угледобывающих предприятий до 1 мая 2018 должны открыть счета в органах Государственной казначейской службы для обеспечения расчетно-кассового обслуживания текущей деятельности исключительно на этих счетах.

Согласно Минэнергоугля поручено разработать акт, для перевода расчетно-кассового обслуживания шахт в Госказначейство.

Кроме того, Минэнергоугля планирует разработать четкий механизм, при котором в случае возникновения задолженности по заработной плате шахтерам, 70% выручки, поступающей предприятию от реализации угля, должны быть направлены шахтерам на выплату заработной платы с начислениями.

В свою очередь Министерство финансов, после принятия Минэнергоугля соответствующего решения, должен обеспечить приближения бюджетного финансирования по бюджетной программе "Осуществление мероприятий по обеспечению отечественного производства угольной продукции и дальнейшего реформирования государственного сектора угольной промышленности".

Отмечается, что вследствие принятого решения, долги по заработной плате перед шахтерами будут погашены, а также процесс контроля распределения расходов на работу шахт станет более четким.

"Наша принципиальная позиция - зарплаты шахтерам имеют выплачиваться вовремя. Все вопросы долгов по зарплатам шахтерам должны быть сняты", - отметил министр финансов Александр Данилюк.

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