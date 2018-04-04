Экономика

18:35 04.04.2018

Глава ФРБ Сент-Луиса не видит причин для дальнейшего подъема ставки

 Председател Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард, известный своей мягкой позицией по вопросам денежно-кредитной политики, не видит причин для дальнейшего повышения базовой процентной ставки в США.

"В текущих условиях нет необходимости повышать ставку еще сильнее с целью оказания давления на инфляцию, поскольку инфляция уже ниже целевого уровня", - заявил он на собрании Банковской ассоциации Арканзаса в Литтл-Роке.

По словам Дж.Балларда, фактически уровень ставки уже можно считать нейтральным. Большинство его коллег по Федеральному комитету по открытым рынкам (FOMC) полагает, что нейтральный уровень находится выше.

Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 20-21 марта повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых. Руководство Федрезерва прогнозирует еще два повышения ставки в текущем году.

Дж.Баллард не имеет права голоса в FOMC в текущем году.

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Интерфакс-Украина
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