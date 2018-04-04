Группа Prime намерена расширить сеть АЗС до 41 к 2019г

Группа компаний Prime намерена расширить собственную сеть автозаправочных станций (АЗС) до 41 до конца текущего года, сообщил основатель группы Дмитрий Леушкин на своей Facebook-странице.

В частности, планируется открытие объектов формата TIR Point (ориентированных на обслуживание "дальнобойщиков") в Чернигове, Кременчуге, Луцке, Тернополе, Ченовцах, Мелитополе, Черкассах, Бердянске, Валках, Одессе.

На сегодня сеть АЗС Prime насчитывает около 30 объектов.

По словам Д.Леушкина, до конца года компания также планирует расширить свой бензовозный парк – в настоящее время оформляется импорт пяти новых бензовозов.

Prime предоставляет логистические услуги, с 2015 года развивает собственную сеть АЗС, занимается оптовой продажей топлива.

Бизнес по продаже нефтепродуктов группы оформлен на ООО "МКР Ойл" (Харьков, выручка в 2016 году – 126,296 млн грн, чистая прибыль – 1,15 млн грн).