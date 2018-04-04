Экономика

18:14 04.04.2018

Нефть сокращает падение на неожиданном снижении запасов в США, Brent у $67,24 за баррель

Нефть сокращает падение на неожиданном снижении запасов в США, Brent у $67,24 за баррель

Цены на нефть эталонных марок несколько отыграли резкое падение, наблюдавшееся в ходе сессии, после выхода отчета министерства энергетики США, указавшего на неожиданное сокращение запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:37 4 апреля уменьшилась на $0,88 (1,29%) - до $67,24 за баррель. До публикации отчета о запасах падение достигало $66,69 за баррель.

Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустилась в цене на $0,98 (1,54%) - до $62,53 за баррель.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 4,62 млн баррелей, при том что эксперты ожидали роста запасов на 2 млн баррелей.

Резервы бензина снизились на прошлой неделе на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 538 тыс. баррелей.

Добыча нефти, тем временем, продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 27 тыс. баррелей в сутки, до 10,46 млн б/с. При этом импорт нефти упал на 250 тыс. б/с., а экспорт подскочил до рекордных 2,18 млн б/с.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, подскочили на 3,666 млн баррелей, максимальными темпами с 2009 года.

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