Экономика

18:08 04.04.2018

Столичные энергетики обеспокоены неопределенностью с переводом персонала из "Киевэнерго" в "Киевтеплоэнерго"

Совет профсоюзов ПАО "Киевэнерго" обеспокоен неопределенностью в вопросе перевода персонала из "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго" в рамках передачи теплоэнергетического комплекса столицы коммунальному предприятию, сообщила пресс-служба "Киевэнерго".

"Большую тревогу вызывает неопределенная позиция городских властей по ключевым вопросам обеспечения непрерывности технологического процесса нашей компании и отсутствие ясности в вопросе перевода сотрудников "Киевэнерго" в новое коммунальное предприятие", – цитирует пресс-служба главу совета профсоюзов "Киевэнерго" Сергея Бондарева.

По данным пресс-службы, "Киевэнерго" неоднократно обращалось к КГГА с просьбой подтвердить, что все работники компании будут приняты в "Киевтеплоэнерго", однако пока такого подтверждения нет. "Между тем до завершения договора аренды (тепловых сетей – ИФ) с городом остается меньше месяца", – цитирует пресс-служба С.Бондарева.

Как сообщалось, с начала мая тепловые сети столицы должны перейти к КП "Киевтеплоэнерго". По состоянию на 22 марта компания приняла в штат только 300 сотрудников.

Ранее Киевский горсовет увеличил уставный капитал "Киевтеплоэнерго" до 1,2 млрд грн для обеспечения принятия на баланс тепловых сетей столицы.

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