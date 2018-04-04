Глава "Укренерго" розраховує на оголошення конкурсу з відбору членів наглядової ради вже в квітні

Глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук розраховує, що новий конкурс із відбору незалежних членів для наглядової ради підприємства буде оголошено вже в квітні 2018 року.

"Ми очікуємо протягом квітня нового оголошення і сподіваємося, що незалежні члени нашого наглядової ради будуть обрані та призначені не пізніше липня", - сказав він журналістам у Києві в середу.

За його словами, процедури із перетворення "Укренерго" з держпідприємства на приватне акціонерне товариство мають бути завершені у вересні поточного року.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України наприкінці березня скасувало конкурсні відбори на посади незалежних членів наглядової ради держпідприємств НЕК "Укренерго" і "Держвуглепостач", оголошені 2 січня і 20 лютого 2018 року.

Конкурси скасовано на підставі урядової постанови №190 від 21 березня 2018 року, згідно з якою комітет із відбору керівників найбільших держпідприємств скорочено з 18 до восьми осіб, з них чотири - представники держави, ще чотири - недержавні експерти з правом дорадчого голосу, яких затверджує Кабмін. Комітет ухвалює рішення більшістю мінімум у три голоси.

Згідно з новою процедурою, кандидатури для комітету підбиратиме спеціально створена комісія, а не міністерства і відомства, як це було раніше. До її складу входять п'ятеро членів, серед яких - два представники секретаріату Кабміну, по одному - від Мін'юсту та органу управління, а також експерт із підбору персоналу.

Після дискусії у зв'язку із затвердженням нової процедури Кабмін вирішив скасувати всі раніше оголошені конкурси на будь-яких етапах, тоді як проект постанови передбачав, що оновлений номінаційний комітет мав розглянути претендентів, що встигли відібрати комісії міністерств і Фонду держмайна. Найбільше таких було від ФДМ, перш за все, до наглядових рад обленерго. Крім того, раніше були оголошені конкурси на керівництво "Укрспирту", ДПЗКУ, "Укрхімтрансаміак" і "Укренерго".

За словами першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, перші конкурси з відбору керівників найбільших держкомпаній та членів їхніх наглядових рад за новою процедурою можуть бути оголошені щодо "Укренерго" і "Укрзалізниці". Перші конкурси можуть бути оголошені вже в квітні.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості, але буде перетворено на закрите акціонерне товариство.