В Раде зарегистрирован очередной законопроект по лому, как ожидается, по пролонгации действия экспортной пошлины

В Верховной Раде зарегистрирован очередной законопроект по металлолому "О внесении изменений в раздел ІI "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно снижения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке". Его текст отсутствует, но ожидается, что изменения будут касаться очередной пролонгации действия экспортной пошлины EUR30/тонна.

Законопроект, подготовленный рядом депутатов из разных фракций, в частности, Радикальной партии, поступил в парламент 4 апреля 2018 года, зарегистрирован под №8226 и направлен на рассмотрение руководства ВР.

До вынесения на рассмотрение в зал парламента документ должен пройти комитет по вопросам промышленной политики и предпринимательства (основной), а также комитеты по вопросам налоговой и таможенной политики, по вопросам экономической политики, по вопросам бюджета, по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, по вопросам евроинтеграции.

В свою очередь председатель парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк на своей странице в Facebook в среду сообщил, что законопроектом №8226 предусматривается пролонгация действия экспортной пошлины на металлолом еще на три года с ее повышением до EUR42/тонна.