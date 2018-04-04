Экономика

16:42 04.04.2018

Минрегион намерен разрешить встроенные в жилые дома детские сады

Минрегион намерен разрешить встроенные в жилые дома детские сады

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины разработало обновленные государственные строительные нормы (ДБН), позволяющие размещение дошкольных учебных заведений на первых двух этажах жилых многоэтажных домов.

"Мы хотим расширить возможность детских садов, встроенных в жилые дома. Ранее допускались встроенно-пристроенные, теперь мы разбили их на группы: если дети пребывают в садике до 16 часов, они могут быть встроенные, это же касается детсадов до 80 мест. Детсады на 120 мест – встроено-пристроенные и, возможно, потом сможем расширить до 160 мест", - приводит комментарий замминистра региональной политики Льва Парцхаладзе его пресс-служба.

По ее данным, соответствующие изменения содержатся в проектах ДБН В.2.2-4-201Х "Здания и сооружения. Учреждения дошкольного образования" и ДБН Б.2.2-Х: 201Х "Планировка и застройка территорий", которые в Минрегионе планируют утвердить в ближайшее время.

"Во многих случаях, особенно в центральных районах крупных городов, нет даже достаточно места, чтобы разместить новое отдельное дошкольное учебное заведение. Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит существенно уменьшить эту диспропорцию и обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой там, где нет возможности строить отдельные дошкольные учебные заведения", - отметил Л.Парцхаладзе.

Согласно разработанным изменениям, такие детсады должны соответствовать нормам ДБН по жилым домам, а земельный участок учебного заведения должен отделяться забором и зелеными насаждениями от придомовой территории жилого дома. Организация и озеленение групповых площадок, инсоляция и освещенность помещений встроенно-пристроенного и пристроенного детского сада должны соответствовать требованиям ДБН по защите территорий и домов от шума и требованиям Санитарного регламента для дошкольных учебных заведений, утвержденного Минздравом.

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