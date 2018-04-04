Парцхаладзе задекларировал 3,8 млн доходов за 2017г

Заместитель министра региональной политики, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе задекларировал 3 млн 813 тыс., в том числе 441,2 тыс. грн зарплата в министерстве.

Согласно е-декларации Л.Парцхаладзе, размещенной в Едином государственном реестре деклараций, замминистра получил 600 тыс. грн дохода от продажи движимого имущества, еще 2,77 млн грн – от продажи ценных бумаг.

Л.Парцхаладзе имеет счета в банках на 3,3 млн грн и $1,4 тыс., а также $85 тыс., EUR3 тыс. и 40 тыс. грн наличными. Кроме того, замминистра одолжил третьим лицам $373,6 тыс.

Заместитель министра в феврале-2017 также приобрел Range Rover 2013 года выпуска стоимостью 1,9 млн грн.

По данным декларации, Л.Парцхаладзе также является собственником знаков для товаров и услуг Invest Capital, Korona-Club и "Новый век".

Среди наибольших расходов Л.Парцхаладзе в 2017 году – оплата учебы сына в Британии стоимостью 1 млн 558 тыс. грн, а также содержание детей в Украине – 297 тыс. грн.

Согласно документу, сын замминистра Давид Парцхаладзе владеет 25% квартиры в Киеве площадью 381,4 кв. м, а маме чиновника принадлежат два дома (17,9 кв. м и 28,2 кв. м.) и участки (458 кв. м, 153 кв. м и 135 кв. м) в с.Красное Первое Киевской обл.. Сам заместитель министра является собственником паркоместа в Киеве и земучастка в с.Лесники Киевской обл. площадью 7,6 тыс. кв. м.

Кроме того, Л.Парцхаладзе владеет 6 предметами оружия, 6 ювелирными изделиями и одним антикварным, стоимость каждого из которых превышает 100 прожиточных минимумов.