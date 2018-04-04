Экономика

16:19 04.04.2018

Кириленко: Если у коалиции не будет единого кандидата на президентских выборах, она их может проиграть

Кириленко: Если у коалиции не будет единого кандидата на президентских выборах, она их может проиграть

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что если у действующей коалиции не будет единого кандидата на следующих президентских выборах, то она их может проиграть.

"Мда... Если у коалиции не будет единого кандидата на президентских выборах - она их может проиграть... А потом то, что уже проходили - реванш в мягкой или жесткой форме", - написал В.Кириленко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Ранее в интервью изданию "Лига" министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит нынешнего главу государства Петра Порошенко единым кандидатом от коалиции, а лишь как одного из них наряду с другими.

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