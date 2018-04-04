PwC (Украина) считает безосновательными исковые претензии ПриватБанка

ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (PwC, Киев) проинформировано об иске ПриватБанка (Киев) в суд Кипра и считает претензии финучреждения безосновательными, сообщается на веб-сайте PwC.

"PwC (Украина) не были предоставлены никакие официальные документы, связанные с указанным иском, поэтому компания не в состоянии подробно прокомментировать этот вопрос. Вместе с тем, по нашему мнению, указанные действия являются безосновательными, мы решительно готовы защищать свою позицию", - отмечено в сообщении.

PwC также напоминает, что аудит финансовой отчетности ПриватБанка в 2013-2015 гг. осуществлялся в полном соответствии с международными стандартами аудита. При этом в аудиторском заключении к отчетности за 2015 год содержалась оговорка о банковских операциях со связанными лицами.

Кроме того, отмечает PwC, в финансовой отчетности за 2015 год указано, что к началу 2016 года ПриватБанк и его ключевые акционеры согласовали с Национальным банком Украины (НБУ) комплексный план реструктуризации.

"30 июня 2016 года, накануне подписания аудиторского заключения к отчету за 2015 год, во время встречи с PwC (Украина) представители НБУ подтвердили, что план реструктуризации выполняется по согласованному графику. PwC (Украина) не владеет информацией о выполнении плана реструктуризации после подписания своего аудиторского заключения за 2015 год", - подчеркивает PwC.

Помимо этого, указанно в сообщении, финансовая отчетность ПриватБанка за 2016 год показывает, что до сегодняшнего дня новое руководство банка не пересматривало никаких сумм, указанных в отчетности за 2015 год.

"В финотчете за 2016 год руководство банка отметило, что в течение октября-ноября 2016 года (после предоставления аудиторского заключения к отчету за 2015 год) были реструктуризированы кредиты на сумму более 137 млрд грн - с изменением валюты кредитов, процентных ставок, условий погашения и залога по кредитам. В конце 2016 были признаны убытки от обесценения этих кредитов на общую сумму 135 млрд грн. ПриватБанк был национализирован в конце 2016 года. Мы не проводили аудит финансовой отчетности банка после 31 декабря 2015 года", - констатирует PwC.

Как сообщалось, ПАО "ПриватБанк" (Киев) обвиняет PricewaterhouseCoopers Limited (Кипр) и ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев) в нарушении своих обязанностей при проверке финансовой отчетности банка за 2013-2015 гг.

Соответственно ПриватБанк 30 марта 2018 года подал иск в региональный суд Никосии (Кипр) против указанных структур и требует компенсации причиненных такими действиями убытков в сумме $3 млрд.

ПриватБанк поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.

Еще ранее сообщалось, что привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам, минимум, в $5,5 млрд.

Kroll также выявила несоответствие между реальным финансовым состоянием ПриватБанка, а также положительными и условно-положительными аудиторскими заключениями ООО "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" (Киев) о его финансовой отчетности.

Правление НБУ 20 июля 2017 года исключило ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторских фирм, имеющих право на аудиторские проверки банков.

PwC была аудитором ПриватБанка с середины 90-х годов. Компания заявляет, что "аудит финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год проводился в соответствии с международными стандартами аудита", в том числе в отношении сделок с заинтересованностью.