Экономика

16:01 04.04.2018

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 30,8 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 МГ экспортировала 30,8 млн тонн зерновых

Украина с начала 2017/2018 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по 28 марта 2018 года экспортировала 30,772 млн тонн зерновых.

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано около 14,2 млн тонн пшеницы, 4,1 млн тонн ячменя, 12,3 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 328,8 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2016/2017 МГ экспортировала 43,9 млн тонн зерновых.

По прогнозам министерства, экспорт зерновых из Украины в 2017/2018 МГ составит 41 млн тонн.

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