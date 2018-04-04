Экономика

15:17 04.04.2018

"Наш край" предлагает механизмы сдерживания продуктовой инфляции

"Наш край" предлагает механизмы сдерживания продуктовой инфляции

В партии "Наш край" заявляют о подорожании "пасхальной корзины" в 2018 году на 42% по сравнением с минувшим годом, в связи с чем требуют от правительства взять под контроль продуктовую инфляцию в Украине, сообщается на официальном сайте партии.

"Власть рассказывает украинцам о контролируемой инфляции, но существуют показатели, которые реально демонстрируют падение уровня жизни людей. В этом году украинцам придется выложить 625 грн, чтобы приобрести все необходимые продукты для празднования Пасхи. А это на 42% или на 185 грн больше, чем в прошлом году. При этом официальная инфляция за прошлый год составила 13,4%. Эти цифры вызывают сомнение, стоит только сходить в магазин или на рынок. Правительство обязано немедленно обуздать продуктовую инфляцию, которая "съедает" почти все доходы украинцев", – отметил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

По его словам, подорожание "пасхальной корзины" – это и есть реальный индекс инфляции за год.

"Кабмин давно потерял контроль над основными экономическими инструментами. Сегодня правительство не в состоянии удерживать цены на энергоносители, в результате чего аграрии вынуждены повышать цены. И с этого нужно начинать", – убежден А.Мазурчак.

Сопредседатель партии призвал правительство объяснить украинцам, как оно собирается выходить из инфляционной ямы. "Кабмин должен назвать реальные экономические показатели и относительно них разработать программу обуздания продуктовой инфляции", – резюмировал А.Мазурчак.

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