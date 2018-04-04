Порт ТИС намерен привлекать новые контейнерные сервисы и линии

Порт ТИС, (стивидор, оперирующий в порту "Южный, Одесская обл.) намерен привлекать к сотрудничеству новые контейнерные линии и сервисы.

"Мы развиваем контейнерный терминал ТИС очень активно в последнее время, и рассчитываем запустить много новых проектов и привлекать партнеров в этом году. Главное конкурентное преимущество нашего контейнерного терминала – железнодорожные проекты. Сейчас мы отправляем блок-поезда прямо из ТИС в Днепр и Киев, рассчитываем на новые города довольно скоро",- сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" совладелец и генеральный директор порта ТИС Андрей Ставницер, комментируя сотрудничество с крупнейшим оператором Maersk.

А.Ставницер отметил, что на терминале ТИС в наличии пять кранов в одной линейке, что прямо влияет на скорость обработки.

"Такого нет ни в одном порту, два из этих кранов мы купили совсем недавно. У нас нет никаких дополнительных инфраструктурных сборов, мы быстро ставим суда, есть уникальный сервис стафировки зерновых. Суть в том, что мы много работаем над развитием контейнерной перевалки, и уверены, что к нам придут и новые сервисы, и линии", - резюмировал он.

Как сообщалось, в марте 2018 года стало известно, что суда датского перевозчика Maersk Line, одного из крупнейших в мире контейнерных операторов, с 1 апреля не будут заходить в Одесский морской торговый порт.

"Начиная с апреля, мы больше не будем осуществлять судозаходы в порт "Одесса", и мы любезно просим вас решить, какой альтернативный порт разгрузки вы предпочитаете", — отмечала компания, предлагая на выбор два варианта - порт "Черноморск" (рыбный терминал) или порт "Южный" (терминал ТИС).

Группа терминалов ТИС – крупнейший стивидорный оператор в Украине. Расположен на берегу Малого Аджалыкского лимана, в 27 км к востоку от Одессы. Порядка 700 судозаходов в год связывают ТИС с более чем 1500 портов по всему миру. Грузооборот за 2017 год составил 26,012 млн тонн.

ТИС является одним из самых глубоководных портов Украины – глубина причалов возле терминалов составляет от 15 до 16 м. Это обеспечивает максимальный размер грузовых партий и минимальные фрахтовые издержки. Общая длина восьми причалов ТИС превышает 1800 м, с перспективой расширения еще на 1500 м. Общие инвестиции группы ТИС в активы за все время работы превышает $550 млн.

Полный текст интервью с А.Ставницером будет опубликован на веб-странице агентства "Интерфакс-Украина"