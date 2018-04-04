Экономика

14:34 04.04.2018

УКАБ просит МВФ поспособствовать урегулированию вопроса блокирования инновационных СЗР

УКАБ просит МВФ поспособствовать урегулированию вопроса блокирования инновационных СЗР

 "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) обратился в представительство Международного валютного фонда (МВФ) с просьбой обратить внимание в ходе диалога с руководством страны на проблему блокирования развития инновационных препаратов средств защиты растений (СЗР), которые не зарегистрированы или не могут быть зарегистрированы в стране производства для проведения государственных испытаний и научных исследований пестицидов.

Согласно сообщению на сайте УКАБ, причиной этого являются внесенные в 2015 году изменения в закон Украины "О пестицидах и агрохимикатах". В частности предусматривается, что для ввоза и применения незарегистрированных в Украине пестицидов для государственных испытаний и научных исследований обязательным условием является документальное подтверждение их государственной регистрации в стране, где они производятся.

"Это требование выполнить в ряде случаев невозможно, ведь препараты могут находиться одновременно в процессе государственных испытаний в стране-производителе и в Украине. Также регистрация в стране производства может не проводиться из-за нецелесообразности полевых исследований из-за отсутствия в стране производства определенного вида вредителей, болезней, бурьяна или определенных сельскохозяйственных культур", - отмечают в ассоциации.

Такое требование отсутствует в законодательстве ЕС, США и других цивилизованных стран и, как говорится в сообщении, представляет собой нетарифный торговый барьер.

По данным УКАБ, на начало 2018 года из-за этого требования компании-производители оригинальных СЗР приблизительно на 60% сократили инвестиции в научно-исследовательскую деятельность в Украине. Заблокированными остаются около 95% образцов инновационных препаратов для государственных испытаний и научных исследований, что существенно замедляет развитие отечественной аграрной науки в области защиты растений и негативно влияет на работу национальных научно-исследовательских учреждений.

"Украина теряет свои позиции в рейтинге ведения бизнеса из-за искусственно созданных дискриминационных условий выхода инновационных технологий на рынок, а также отстает от ведущих аграрных стран минимум на 3-5 лет в части инновационных технологий защиты растений", - добавили в ассоциации.

Ранее, 2 апреля, Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) с подобным требованием обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию. Как отмечают в ЕБА, в июне 2017 года был разработан законопроект №6606, предусматривающий отмену условия об обязательной регистрации препарата в стране-производителе для ввоза образцов СЗР с целью дальнейших исследований.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вложения в инновации в агросектор Украины оцениваются в 5 млрд грн в год

УКАБ предлагает обнулить таможенную пошлину на ввоз всех удобрений, кроме российских

УКАБ требует разблокировать регистрацию пестицидов и агрохимикатов

УКАБ предлагает включить в перечень подлежащей компенсации сельхозтехники дроны и оборудование для элеваторов

УКАБ считает необходимым продлить производителям переходный период получения сертификата типа сельхозтехники до ноября 2018г

УКАБ обеспокоен намерениями ЕС запретить использование глифосата

Интерес фермеров к выращиванию озимых зерновых в Украине возрос за последние 2-3 года

Посевная кампания в Украине под угрозой срыва из-за остановки сертификации семян – УКАБ

Аграрные ассоциации просят премьера разблокировать дополнительные электронные НДС-счета

Потери украинских аграриев от повышения ж/д тарифов на 25% составят 1,5 млрд грн - УКАБ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Раде зарегистрирован очередной законопроект по лому, как ожидается, по пролонгации действия экспортной пошлины

"Укрхимтрансаммиак" готовится к продаже жидкого аммиака аграриям

Порт ТИС намерен привлекать новые контейнерные сервисы и линии

Зерновой терминал Cargill и MV Cargo уже до конца 2018г. может перевалить 1 млн тонн

Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт

Возмещение НДС за год работы нового порядка составило 127 млрд грн - Данилюк

Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 21-29 апреля

Кабмин одобрил совместную с ЕС программу финансирования Фонда энергоэффективности в размере EUR268 млн

Кабмин исключил из списков на приватизацию-2018 "Аграрный фонд", ГПЗКУ и "Черноморское морское пароходство"

Вступили в силу новые правила проверки качества продуктов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА