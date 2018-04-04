Экономика

14:11 04.04.2018

Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт

Минэнергоугля подняло цену на уголь госшахт

Министерство энергетики и угольной промышленности повысило предельную цену на уголь, производимый государственными угледобывающими предприятиями, на 4,5% (на 110 грн/тонна) – до 2535 грн/тонна (без НДС и затрат на транспортировку) с 2 апреля.

Протокол совещания от 30 марта, на котором рассматривался этот вопрос, обнародован на сайте Минэнергоугля.

В ведомстве указывают, что такая цена соответствует цифре, рассчитанной по методике НКРЭКУ ("Роттердам+") для декабря 2017 – марта 2018 гг. Вместе с тем, по данным Минэнергоуля, себестоимость производства угля на госшахтах еще выше - 2937,3 грн/тонна.

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