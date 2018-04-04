Экономика

14:04 04.04.2018

Возмещение НДС за год работы нового порядка составило 127 млрд грн - Данилюк

Возмещение НДС за год работы нового порядка составило 127 млрд грн - Данилюк

Возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) за год работы нового порядка составило почти 127 млрд грн, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Сейчас почти 90% заявок возмещаются в 30-дневный срок", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook в среду, напомнив, что онлайн-реестр автоматического возмещения НДС был запущен год назад.

При это он отметил, что следующим шагом Министерства финансов станет возврат "старых долгов".

"Минфин нашел решение, как это сделать. Совместно с бизнесом и экспертами наработали законопроект №7518, который предусматривает прозрачный и понятный порядок возмещения заявок, внесённых во временный реестр", - добавил он.

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