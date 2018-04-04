Кабмин дал поручение обеспечить безопасность на Чемпионате Европы по борьбе среди кадетов 21-29 апреля

Кабинет министров Украины поручил профильным центральным органам власти обеспечить безопасность во время проведения чемпионата Европы по вольной, женской и греко-римской борьбе среди кадетов, проведение которого запланировано на 21-29 апреля в Киеве.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду. Поручение адресовано Киевской горадминистрации, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, Национальной полиции, Государственной пограничной службе, Министерству здравоохранения, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Службе безопасности Украины.