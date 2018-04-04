Правительство распределило 1,9 млрд грн местным бюджетам на инфраструктуру

Кабинет министров Украины распределил 1,9 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад в 2018 году.

"Мы принимаем решение о 1,9 млрд (грн) прямой субвенции на объединенные территориальные громады", - сказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на заседании правительства в среду.

По его словам, эти средства будут использоваться по программам софинансирования.