Экономика

12:27 04.04.2018

Правительство распределило 1,9 млрд грн местным бюджетам на инфраструктуру

Правительство распределило 1,9 млрд грн местным бюджетам на инфраструктуру

Кабинет министров Украины распределил 1,9 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад в 2018 году.

"Мы принимаем решение о 1,9 млрд (грн) прямой субвенции на объединенные территориальные громады", - сказал вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на заседании правительства в среду.

По его словам, эти средства будут использоваться по программам софинансирования.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин исключил из списков на приватизацию-2018 "Аграрный фонд", ГПЗКУ и "Черноморское морское пароходство"

Правительство отменило платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий

Кабмин решил перевести расчетно-кассовое обслуживание госшахт в казначейство

Кабмин утвердил правила доступа к инфраструктуре кабельной канализации электросвязи

Кабмин повысил граничные суммы расходов госучреждений на автомобили, мебель и компьютеры

Кабмин распространил упрощенную регистрацию брака еще на 9 населенных пунктов

Кабмин создал Межведомственную координационную комиссию по вопросам импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе

Кабмин утвердил имплементационный протокол с Турцией в сфере географической информации

Кабмин рассмотрит вопрос отмены платежей для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий

Кабмин в среду намерен создать межведомственную координационную комиссию по импортозамещению

ПОСЛЕДНЕЕ

Вступили в силу новые правила проверки качества продуктов

Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов набсовета "Укрзализныци"

ЕБРР в 2018г намерен реализовать 25-30 новых проектов финансирования в Украине

В Газпроме пообещали снизить транзит газа через Украину в 10 раз

Член Совета НБУ выражает скептицизм относительно получения Украиной очередного транша МВФ

Квотирование импорта нефтепродуктов приведет к монополизации рынка

ArcelorMittal обжалует в суде законность участия консорциума с ВТБ в покупке индийской Essar

Набсовет Днепровского КХЗ назначил гендиректором предприятия руководителя "Инкор и Ко" "Метинвеста"

Ориентир доходности 5-летних евробондов "Метинвеста" - 8% годовых, 8-летних - 8,5-8,99%

Китай введет 25%-ные пошлины на товары американского экспорта объемом $50 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА