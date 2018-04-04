Кабмин распространил упрощенную регистрацию брака еще на 9 населенных пунктов

Кабинет министров Украины распространил проект упрощенной регистрации брака в сокращенный срок еще на девять населенных пунктов.

Соответствующее решение принято на заседание правительства в среду.

Проект, в частности, распространен на города Владимир-Волынский, Радомышль, Вышгород, Трускавец, Черноморск, Ромны, Чертков, Умань и Нежин.

Таким образом, проект будет реализовываться в 67 населенных пунктах.

Отмечается, что распространение пилотного проекта на территории других населенных пунктов, в частности, сел, позволит максимально приблизить соответствующую административную услугу к потребителям, создав благоприятные условия для ее получения.