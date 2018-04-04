Член Совета НБУ выражает скептицизм относительно получения Украиной очередного транша МВФ

Член Совета Национального банка (НБУ) Тимофей Милованов считает маловероятным привлечение Украиной очередного кредитного транша Международного валютного фонда (МВФ).

"Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес подвержен рейдам, коррупция сменила лицо, но не исчезла", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Член Совета НБУ отмечает, что в Украине назрел огромный запрос на новые прогрессивные силы, но такие силы отсутствуют.

В условиях возросшего внимания общества к деятельности властей, недовольство общества властями становится гораздо больше, чем даже в 2013-2014 годах.

"Я бы хотел, чтобы мы видели дальше своего носа, о том, что произойдет в 2019 году (запланированы президентские и парламентские выборы – ИФ)", - подчеркнул Т.Милованов.

Как сообщалось, МВФ продолжает настаивать на принятии властями Украины законодательства об Антикоррупционном суде в соответствии с обязательствами страны в рамках программы сотрудничества EFF.

Помимо того, Фонд ожидает реализации Украиной других отложенных мер, необходимых для достижения целей программы, в том числе в энергетическом и фискальном секторах.

Соответственно, дата прибытия миссии МВФ в Киев в рамках четвертого пересмотра программы EFF, который открывает путь для получения пятого транша, пока не определена.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.