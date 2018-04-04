Набсовет Днепровского КХЗ назначил гендиректором предприятия руководителя "Инкор и Ко" "Метинвеста"

Наблюдательный совет (НС) ЧАО "Днепровский коксохимический завод" ("ДКХЗ", Каменское Днепропетровской обл.) уволил Павла Рафальского с должности генерального директора предприятия, назначив руководителем завода гендиректора ООО "Научно-производственное объединение "Инкор и Ко", входящего в группу "Метинвест", Евгения Дидуся.

Как сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, кадровые вопросы набсовет предприятия рассмотрел на заседании 2 апреля текущего года.

При этом уточняется, что срок полномочий П.Рафальского на посту гендиректора истек 2 апреля 2018 года, а срок полномочий Е. Дидусь - с 4 апреля 2018 года по 2 апреля 2019 года.

П. Рафальский занимал должность гендиректора ДКХЗ с 5 сентября 2008 года.

Как сообщалось, "Евраз-Днепродзержинский коксохимический завод" на собрании акционеров 18 сентября 2017 года сменил название на "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ) и преобразовался из публичного (ПАО) в приватное акционерное общество (ЧАО). При этом акционеры на этом же собрании ликвидировали ревизионную комиссию как контролирующий орган, а также полностью сменили набсовет компании.

В набсовет были введены в качестве независимых директоров председатель союза "Украинские эмитенты" Сергей Румпа, гендиректор ЧАО "Альтана Капитал" и по совместительству ООО "Альтана асистанс" Елена Амитан и вице-президент объединения "Укрметаллургпром", директор ООО НПО "Авиационные системы Украины" Егор Коваленко.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 6 сентября 2017 года официально объявил о сборе информации относительно концентрации на рынках кокса и коксохимической продукции в рамках процесса принятия решения о даче согласия или отказе Metinvest B.V. (Нидерланды) в приобретении "Евраз-ДКХЗ".

По данным НДУ на четвертый квартал 2017 года, компаниям Salurex Limited, Мisandaiko Holdings Ltd. (обе - Кипр) и Altana Limited (Британские Виргинские о-ва) принадлежит по 161 млн 293,952 тыс. акций (23,6384% уставного капитала), компании Мastinto Trading Ltd. (Кипр) – 161 млн 293,951 тыс. акций (23,6384% уставного капитала).

Уставный капитал ЧАО составляет 170,584 млн грн.